Вторник, 15 августа, 2023
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SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать от 150 тыс. рублей

7info

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 70 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения августа в Рязани.

В Рязани в августе больше всего готовы платить директору по производству. Ищут сотрудника с высшим образованием и релевантным опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия водителя категории «Е» с зарплатой до 150 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь водительские права категории «Е» и опыт работы от трех лет. Работодатель обещает обучение, автомобиль компании, полное топливо, инструменты и оборудование для работы.

На третьем месте – мастер участка механической обработки с зарплатой до 105 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь техническое образование и опыт работы от одного годы. Компания предлагает ДМС.

В рейтинг также вошли вакансии производителя работ с зарплатой от 80 тыс. рублей и сварщика-аргонщика с зарплатой 80 тыс. рублей.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
Директор по производствуот 150 000 руб.
Водитель-экспедитор категории Е120 000 — 150 000 руб.
Мастер участка механической обработки85 000 — 105 000 руб.
Производитель работот 80 000 руб.
Сварщик-аргонщик80 000 руб.

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