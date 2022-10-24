SuperJob: половина рязанцев против запрета на использование WhatsApp в служебных целях

В Государственной Думе призывают ввести запрет на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. Сервис SuperJob выяснил, как часто жители Рязани пользуются этим мессенджером в работе целях и готовы ли от него отказаться.

WhatsApp используют в служебных целях 72% работающих рязанцев. Женщины чаще мужчин общаются по работе в мессенджере с руководством, коллегами, партнёрами и клиентами – 79% против 67% соответственно.

49% жителей областного центра, использующий WhatsApp в служебных целях, против запрета на использование мессенджера в отношении всех работающих. 24% респондентов высказались «за». Мужчины вдвое чаще женщин хотят объявления WhatsApp незаконным способом служебной коммуникации – 32% против 15%.

Если власти примут запрет, только трое из десяти не хотят удалять рабочие контакты в мессенджере. 53% жителей Рязани, пользующихся по работе WhatsApp, готовы от него отказаться.

В опросе с 18 по 20 октября 2022 года участвовали экономически активные граждане из Рязани.

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