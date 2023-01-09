SuperJob: Интровертов среди собачников в Рязани меньше, чем среди любителей кошек

Сервис SuperJob провёл шуточный опрос рязанцев и определил, чем отличаются собаководы и котоводы нашего города. Различия аналитики выявили по нескольким характеристикам.

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Среди кошатников в Рязани больше интровертов — 60 и 56%: «Я ещё и социопат к тому же». Респонденты-собачники чаще тянутся к компании: «Люблю людей, детей. Всё живое! Не смогу жить в одиночестве. Это мой самый большой страх».

ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ

Любители четвероногих питомцев в большинстве своём оптимисты, но среди собаководов их немного больше — 79 и 75% соответственно.

СУТОЧНЫЕ БИОРИТМЫ

Кошки — хищники ночные и частенько «тыгыдыкают» по ночам. И среди фанатов котов больше «сов» по сравнению с теми, кому больше нравятся собаки — 66 и 53%.

КУЛИНАРНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ

Котоводы предпочитают чай — 58%, а вот собаководы — кофе: 49%. Любители кошек чаще предпочитают сельдь «под шубой» – 40%, а собак — салат оливье: 59%.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ

Большинство заводчиков домашних питомцев ставят искусственную ель. Натуральное дерево установили каждый шестой фанат собак и каждый пятый любитель кошек.

Опрос проводился среди экономически активного населения Рязани с 1 по 17 декабря 2022 года.