Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

SuperJob: Чтобы познакомиться со второй половиной, надо ходить на работу

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Image by pressfoto on Freepik

Каждый пятый россиянин нашёл свою любовь на работе. Это следует из данных исследования сервиса SuperJob. В преддверии Дня Святого Валентина жители России рассказали, где они познакомились со второй половиной.

Работа оказалась самым популярным местом для устройства личной жизни: 20% респондентов встретили свою любовь именно там. 15% опрошенных назвали местом встречи интернет: 9% встретились после общения в соцсетях и мессенджерах, ещё 6% нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств.

11% участников опроса нашли свою половинку благодаря друзьям. Знакомство на улице переросло в серьёзные отношения у 9% жителей страны. 6% познакомились в университете, 4% — в школе.

Встретили свою любовь среди соседей 4% россиян, ещё столько же — на отдыхе. Встреча в ресторане привела к серьёзным отношениям у 3% опрошенных. По 2% встретили свою половинку в гостях, магазине и на вечеринке. По 1% – в парке, на даче и в клубе.

Один из ста сообщил, что знаком со своей половиной ещё с детства. Также россияне встречали свою любовь в общественном транспорте, на свадьбах друзей и родственников, на экскурсиях, рыбалке и спортивных мероприятиях.

Исследование проводилось в 358 населённых пунктах всех округов России с 3 по 6 февраля 2023 года среди экономически активного населения страны старше 18 лет, состоящего в браке/отношениях.

Участниками опроса, проведённого по заказу «Москвы 24», стали 1600 респондентов.

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