Сумма контрактов на ВЭФ в 2021-м достигнет 4-4,5 трлн рублей

В этом году объем заключенных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) контрактов достигнет 4–4,5 трлн рублей, превысив предыдущий опыт, заявили опрошенные «Известиями» аналитики.

ВЭФ в этом году традиционно пройдет в начале сентября — со 2-го по 4-е — во Владивостоке. Ключевая тема предстоящего форума будет посвящена возможностям Дальнего Востока в меняющемся мире. Центральным событием станет пленарная сессия, которая пройдет 3 сентября с участием президента России Владимира Путина.

Шестой по счету форум трансформировал повестку и перевел фокус с развития Азиатско-Тихоокеанского региона на решение проблем глобального масштаба, отмечают эксперты.

В этом году сумма заключенных контрактов превысит 4 трлн рублей, подчеркнул главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров. По оценкам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Максима Маркова, по итогам предстоящего форума следует ожидать подписания более 300 соглашений на 3,5–4,5 трлн рублей.

На волне отложенного спроса сумма контрактов, заключенных в рамках форума, может стать рекордной, полагает и председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Дорогие форумчане: сумма контрактов на ВЭФ может достигнуть 4–4,5 трлн