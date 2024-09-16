Сулят триумф и радость: таролог Елена Светлая назвала две самые счастливые карты Таро

Елена Светлая, практикующий рунолог, таролог и энерготерапевт в интервью 7info рассказала о картах Таро, которые сулят удачу, а также объяснила, можно ли гадать с их помощью на себя и других людей.

Магическая карта таро «Мир» приносит удачу и удовлетворенность, дарует чувство радости и гармонии, свободу, триумф достижения цели, жизнь в соответствии с призванием.

«Колесо фортуны» — самый настоящий магнит удачи. Его стоит ставить, если хочется, чтобы в жизни наконец-то началась белая полоса и произошли перемены к лучшему. Обстоятельства будут неподконтрольными. Всё, что будет происходить в жизни – это подарок судьбы.

— Когда в раскладе выпадают эти карты, готовьтесь к большой удаче, — рассуждает экспепи. — Вас ждут приятные сюрпризы, везение и удачное завершение дел, которые очень важны для вас. В своём прямом положении карта указывает на то, что пространство начинает вам помогать, обстоятельства складываются наилучшим образом и порой вам не нужно ничего делать, чтобы добиться желаемого.

Можно ли гадать на картах Таро на себя?

Многие люди задаются вопросом, можно ли гадать на картах Таро на себя. Ответ на этот вопрос неоднозначен. Некоторые тарологи считают, что гадание на себя может быть не совсем объективным, так как человек может подвергаться влиянию своих собственных желаний, страхов и ожиданий. Другие эксперты утверждают, что гадание на себя вполне возможно и даже полезно.

— Гадание на себя может помочь человеку лучше понять свои внутренние мысли, чувства и желания. Это может помочь разобраться в сложной ситуации, принять правильное решение или просто получить дополнительную информацию о себе. Но важно помнить, что гадание на себя требует определенного уровня самоконтроля и объективности, — объясняет таролог.

По совету Елены Светлой, если вы решите попробовать гадание на себя, важно следовать определенным правилам. Во-первых, старайтесь быть открытым к получаемой информации и не влиять на результаты гадания своими предвзятыми мнениями. Во-вторых, не злоупотребляйте гаданием на себя, так как это может привести к излишней зависимости от карт и негативным последствиям.

Таким образом, гадание на себя возможно, но требует определенной осознанности и ответственности. Важно помнить, что карты Таро — это всего лишь инструмент, который помогает нам лучше понять себя и мир вокруг нас.

Можно ли гадать на картах Таро на человека без его ведома?

Гадание на Таро — это древнее искусство предсказания будущего с помощью карт. Многие верят в его эффективность и точность, однако возникает вопрос о том, можно ли гадать на человека без его согласия.

С одной стороны, некоторые гадалки считают, что можно и нужно гадать на любого человека, ведь это помогает узнать его судьбу и предостеречь от опасностей. С другой стороны, есть мнение, что гадание на человека без его ведома может нарушить его личное пространство и привести к негативным последствиям.

Некоторые люди считают, что гадание на человека без его согласия может привести к негативным энергиям и навлечь на него несчастье. Другие верят, что такие предсказания могут быть недостоверными и вводить в заблуждение как гадальщика, так и самого человека.