Судья объяснил, почему на открытии фестиваля «Небо России» не летали шары

Один из судей программы фестиваля воздухоплавания «Небо России» Игорь Пилюгин объяснил, почему на открытии в Рязани не поднимались в небо аэростаты.
Многие рязанцы, пришедшие в Кремль посмотреть на шары, оказались разочарованы. По их мнению, полёт мог состояться, погода была не самая плохая.
По словам Пилюгина, в воздухоплавательном спорте есть много нюансов, которые неизвестны обычным зрителям. На соревнованиях работают целые команды, отслеживающие погоду, проверяется информация специальных сайтов.
Пилюгин пригласил рязанцев прийти на лётное поле в Шумаши 20 августа, в этот день пройдёт ночное свечение шаров.