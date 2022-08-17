Судья объяснил, почему на открытии фестиваля «Небо России» не летали шары

Один из судей программы фестиваля воздухоплавания «Небо России» Игорь Пилюгин объяснил, почему на открытии в Рязани не поднимались в небо аэростаты.

Многие рязанцы, пришедшие в Кремль посмотреть на шары, оказались разочарованы. По их мнению, полёт мог состояться, погода была не самая плохая.

По словам Пилюгина, в воздухоплавательном спорте есть много нюансов, которые неизвестны обычным зрителям. На соревнованиях работают целые команды, отслеживающие погоду, проверяется информация специальных сайтов.

— Вроде бы погода благоприятная, а на самом деле в определённом эшелоне сильный ветер, — рассказал судья. — Ветер может усилиться через какое-то время, территорию накроет атмосферный фронт. Мониторинг идёт постоянно.

Пилюгин пригласил рязанцев прийти на лётное поле в Шумаши 20 августа, в этот день пройдёт ночное свечение шаров.