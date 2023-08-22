Судимый рязанец порезал знакомого ножом на улице Энгельса

В Рязани сотрудники полиции задержали мужчину, порезавшего ножом знакомого. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Вечером 21 августа прохожие увидели на улице Энгельса лежащего окровавленного человека. На место выехали сотрудники полиции, скорая помощь.

40-летнего рязанца госпитализировали с проникающими ранениями брюшной полости. Нападавшего начали искать сотрудники полиции.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого — 40-летнего мужчину, судимого за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Вчера вечером рязанец выпил, встретил знакомого на улице Энгельса. Во время разговора произошёл конфликт, злоумышленник несколько раз ударил пострадавшего в живот.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.