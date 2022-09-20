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Судебные приставы региона обсудили вопросы взыскания алиментных платежей

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19 сентября 2022 года в Управлении федеральной службы судебных приставов по Рязанской области состоялось совещание, посвященное организации исполнения исполнительных документов о взыскании алиментных платежей под председательством главного судебного пристава Рязанской области полковника внутренней службы Марины Ныренковой.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, старший помощник прокурора области по надзору по исполнению законов о несовершеннолетних Татьяна Волкова,     представители региональных УВД, УФСИН, ЦЗН, Управления образования и молодежной политики администрации г.Рязани.

На совещании выступили сотрудники аппарата Управления, представители районных отделений службы. Они поделились положительным опытом работы.

В ходе совещания рассматривалась правоприменительная  практика, сложившаяся в Рязанской области,  а также проблемные вопросы, касающиеся исполнения требований исполнительных документов, связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов. По итогам мероприятия были выработаны практические рекомендации и даны указания по их реализации.

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