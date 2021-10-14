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Четверг, 14 октября, 2021
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Судебные приставы просят рязанцев помочь найти ребёнка

7info7

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Управление ФССП России по Рязанской области обратилось с просьбой оказать помощь в поиске ребёнка.

Дело о розыске Дёмина Егора Евгеньевича заведено в Управлении ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО 5 октября. По предварительной информации, ребёнка увёз отец.

Если вам что-либо известно о местонахождении Егор Дёмина, судебные приставы просят связаться с ними по телефонам:

  • 8 (4912) 29-45-00 (Дежурная часть Управления ФССП по Рязанской области);
  • 8 (4912) 29-45-55 (Отдел розыска 8 (4912) 29-45-00 (Дежурная часть Управления ФССП по Рязанской области);
  • 8 (4212) 39-96-69 (Дежурная часть Управлении ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО).

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