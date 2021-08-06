23.4 C
Рязань
Пятница, 6 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Суд вынес приговор касимовцу, убившему знакомого

Елена Лобанова
Суд вынес приговор касимовцу, убившему знакомого
Фото пресс-службы следственного комитета
- Advertisement -

Судья вынес приговор жителю Касимова, который убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Все произошло 19 марта 2021 года. Тогда безработный мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности, жестоко избил своего знакомого. Все из-за того, что погибший пытался испортить интерьер квартиры, в которой отдыхала компания. 

Мужчина оставил потерпевшего в подъезде и сообщил его матери, что тот пьян и не сможет самостоятельно добраться до своего дома. Несмотря на оказанную медпомощь, касимовец скончался от полученных травм в больнице. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 

Судья назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строго режима.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]