Суд вынес приговор касимовцу, убившему знакомого

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Судья вынес приговор жителю Касимова, который убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло 19 марта 2021 года. Тогда безработный мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности, жестоко избил своего знакомого. Все из-за того, что погибший пытался испортить интерьер квартиры, в которой отдыхала компания.

Мужчина оставил потерпевшего в подъезде и сообщил его матери, что тот пьян и не сможет самостоятельно добраться до своего дома. Несмотря на оказанную медпомощь, касимовец скончался от полученных травм в больнице.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Судья назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строго режима.