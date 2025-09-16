Суд в Лазаревском районе Сочи вынес приговор 22-летнему местному жителю. Ему дали 12 лет колонии строгого режима. Обвинения — против половой неприкосновенности несовершеннолетних и склонение одной из них к употреблению наркотиков.

Дело вёл следственный отдел по Лазаревскому району СКР Краснодарского края. Собранные им доказательства суд счёл достаточными. Молодой человек признан виновным по трём статьям: часть 4 статьи 134, часть 1 статьи 135, часть 1 статьи 137 УК РФ — это всё про сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Плюс пункт «а» части 3 статьи 230 — склонение к потреблению наркотиков.

Преступления совершались с сентября 2023 по август 2024 года. Место — съёмное жильё в посёлке Дагомыс. Там, по версии следствия и суда, он неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении двух девушек. Одну из них — толкал на употребление запрещённых веществ.

На время расследования его держали под стражей — по ходатайству следователя. Суд согласился.

Срок — 12 лет. Отбывать — в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.