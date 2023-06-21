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Суд в Рязанской области огласил приговор мужчине, до смерти избившему сожительницу

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

Ряжский райсуд Рязанской области 7 июня признал местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшем по неосторожности её смерть. Подробности привели в уголовно-судебном управлении.

Суд установил, что 7 октября 2022 года около 6 часов утра обвиняемый поссорился с сожительницей, с которой накануне они распивали алкоголь. В ходе конфликта женщина ударила подсудимого по голове стеклянной пепельницей. Мужчина разозлился, повалил сожительницу на пол и нанёс ей руками как минимум 10 ударов в область головы, не меньше 2 ударов в область туловища и не меньше 2 ударов в область верхних конечностей.

Затем обвиняемый вызвал бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшую в Ряжский ММЦ. Там женщина скончалась на следующий день от полученной закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся комой и отёком головного мозга с ущемлением его ствола.

На предварительном следствии подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, пришёл с повинной и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд учёл это как смягчающие обстоятельства наряду с аморальным поведением потерпевшей.

С учётом характера, степени общественной опасности и обстоятельства преступления, данные о личности мужчины и влияния наказания на его исправление суд приговорил его к 7 годам исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу после оглашения приговора.

Суд также удовлетворил иск матери погибшей, взыскав в её пользу миллион рублей как компенсацию морального вреда и 82 687 рублей – в счет возмещения расходов на погребение дочери и поминальный обед.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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