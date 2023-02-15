Суд в Рязанской области назначил москвичу 3 года 3 месяца колонии за мошенничества

Михайловский районный суд приговорил 40-летнего жителя Москвы к 3 годам 3 месяцам колонии строгого режима за мошенничество. Злоумышленник обманом похитил чужое имущество с причинением значительного вреда потерпевшему.

В декабре 2021 года житель столицы ввёл в заблуждение жителя села Захарово Рязанской области, предложив тому заключить договор лизинга на покупку автомобиля. Потерпевший должен был внести предоплату в размере 10% от стоимости автомобиля в размере 70 тысяч рублей.

Потерпевший перевёл указанную сумму на банковскую карту осуждённого. Мошенник завладел деньгами и скрылся. Похищенные средства он потратил по своему усмотрению, а выполнять обязательства по договору не собирался изначально.

Прокуратура Захаровского района в суде поддержала гособвинение по уголовному делу. Михайловский райсуд признал москвича виновным. С учётом наказания, ранее назначенного приговором Преображенского райсуда Москвы, по совокупности преступлений мошенник окончательно приговорён к 3 годам 3 месяцам колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.