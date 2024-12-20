Суд смягчил приговор Сергею Антонову, обвиняемому в растрате имущества санатория «Сосновый бор», на 1,5 года

В четверг, 19 декабря, Рязанский областной суд смягчил приговор бывшему президенту Рязанского областного фонда социальной поддержки населения Сергею Антонову. Об этом изданию 7info сообщает собственный источник.

Сергей Антонов обвиняется в растрате имущества санатория «Сосновый бор» и подкупе в особо крупном размере. В апреле 2024 года суд назначил ему 10 лет колонии строго режима и присудил штраф более 153 миллионов рублей. Подсудимый обжаловал приговор.

19 декабря суд апелляционной инстанции снизил срок на 1,5 года. Антонова приговорили к 8,5 лет колонии.