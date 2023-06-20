Вторник, 20 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Суд приговорил рязанку к 7,5 годам за убийство сожителя

Татьяна Проводина
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Суд вынес приговор жительнице Рязани 1971 года рождения за убийство сожителя, признав её виновной и назначив 7 лет 6 месяцев колонии общего режима. Суд признал достаточными доказательства, собранные Рязанским МСО СУ СКР по Рязанской области.

Как установили следствие и суд, вечером 28 августа 2022 года на территории садоводческого участка в Рязанском районе сожители повздорили из-за нежелания женщины возвращаться домой от знакомых, где компания распивала алкоголь.

В ходе ссоры мужчина ударил сожительницу, в ответ та нанесла ему ножевой удар, повредив аорту. Потерпевший скончался на месте.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанцы могут воспользоваться промокодом и отправиться на выходные в речной круиз со скидкой

Предложение действует с 16 по 30 июня во всех офисах  «МК-Тревел». Забронировать тур  можно  позвонив по многоканальному телефону 206-206  и озвучив промокод.

Почётный гражданин Рязанской области Николай Дроздов отмечает 20 июня день рождения

Знаменитому учёному исполняется 86 лет. Программу «В мире животных» Николай Николаевич вёл более 35 лет.

Шелкопряд съел лес в Клепиковском районе Рязанской области

Видео голых деревьев публикуют в соцсетях.

Театральная «Сказка»

Первая смена в оздоровительном лагере "Сказка" посвящена театральному искусству и проходит под девизом «Театр начинается сегодня!»

Рязанский оздоровительный лагерь «Смена» живет активной и интересной жизнью

Первая смена в лагере называется "Мир дружбы".

Рязанка перевела мошенникам 640 тысяч рублей

Под воздействием психологических приёмов женщина следовала инструкциям злоумышленника, хотя не раз слышала о подобных схемах в СМИ.

В Скопинском районе продолжается строительство школы и детского сада

На данный момент на обеих строительных площадках завершены работы по нулевому циклу.

Появились фото с места смертельного ДТП в Рязанской области

Утром 20 июня в рязанском райцентре Сапожок произошло смертельное ДТП, сообщил 7info очевидец. По его словам, на улице Пушкарской опрокинулся грузовик «тонар» с воронежскими номерами. Водитель погиб. 7 info публикует фото с места ЧП. Официальная информация уточняется.

Физическая культура против употребления алкоголя

Доказано, что пять минут физических упражнений могут действовать положительно на состояние организма и уменьшить желание употребить алкоголь, снижая тревожность и беспокойство, улучшая настроение.

Движение к здоровью

По статистике люди двигаются в среднем на 96% меньше, чем 100 лет назад. Чтобы выжить, нужно срочно менять привычки и регулярно заниматься физической культурой, а кому позволяет состояние организма - спортом.

Гиподинамия — болезнь века

Такое состояние приводит к нарушению всех систем и органов, лишает человека жизненной энергии и может привести к депрессии.

МЧС предупреждает рязанцев о резком изменении погоды

При грозе ветер усилится до 12-17 м/с.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации