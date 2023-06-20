Суд приговорил рязанку к 7,5 годам за убийство сожителя

Суд вынес приговор жительнице Рязани 1971 года рождения за убийство сожителя, признав её виновной и назначив 7 лет 6 месяцев колонии общего режима. Суд признал достаточными доказательства, собранные Рязанским МСО СУ СКР по Рязанской области.

Как установили следствие и суд, вечером 28 августа 2022 года на территории садоводческого участка в Рязанском районе сожители повздорили из-за нежелания женщины возвращаться домой от знакомых, где компания распивала алкоголь.

В ходе ссоры мужчина ударил сожительницу, в ответ та нанесла ему ножевой удар, повредив аорту. Потерпевший скончался на месте.