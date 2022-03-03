Суд оштрафовал рязанку за антивоенное шествие

3 марта Советский районный суд оштрафовал жительницу Рязани за шествие по центру города, сообщается на сайте суда.
Рязанка провела антивоенное шествие 1 марта от площади Победы до площади Ленина без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
Девушку признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Наказание по статье — штраф от 20 до 30 тысяч рублей.
Решение суда ещё не вступило в законную силу.
Ранее суд арестовал на двое суток рязанку, вышедшую с антивоенным плакатом.