Суд арестовал на двое суток рязанку, вышедшую с антивоенным плакатом

25 февраля Железнодорожный суд Рязани приговорил к двум суткам ареста 25-летнюю девушку, которая 24 февраля вышла на площадь Победы с антивоенным плакатом, сообщает «Новая газета – Рязань».

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Рязанка стояла на улице с плакатом со строками из «Реквиема» Роберта Рождественского: «Встречайте трепетную весну, люди Земли, убейте войну, прокляните войну, люди Земли».

Девушку осудили по ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). По данным издания, ей могли назначить штраф, но она отказалась признавать свою вину.

Другой рязанке — с плакатом «Нет войне» — назначили штраф 20 тысяч рублей. Свою вину она признала.