Суд огласил приговор студенту, разбрасывавшему закладки по Александро-Невской лавре

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Максима Дмитриева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 — п.б ч.3 ст.228.1 УК РФ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Дмитриев, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств, в значительном размере и корыстный мотив, незаконно хранил при себе, а также в автомобиле «BMW» с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц гашиш и марихуану, общей массой 50 гр. Все хранилось в 94 пакетиках с магнитами.

Ночью 7 мая Дмитриев, взяв из дома 50 закладок с гашишом, направился в Митрополичий сад. По саду Максим разложил 22 закладки. Далее Дмитриев переехал на ул. Орловская и при попытке закладки очередного пакета увидел сотрудников полиции. От страха Дмитриев сбросил 5 закладок на землю, после чего честно признался подошедшим сотрудникам, что и это его, и у него еще есть. Также Дмитриев был замечен на Пулковском шоссе, Атаманской улице и Лаврском проезде.

Дмитриев вину признал, кроме эпизода в Московском районе. В содеянном раскаялся, будучи под домашним арестом поступил в магистратуру. Сделал взнос в благотворительный фонд, после чего сбежал из-под домашнего ареста, на оглашение приговора не явился, объявлен судом в розыск.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК строгого режима.

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