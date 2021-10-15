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Пятница, 15 октября, 2021
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Суд арестовал подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью

7info

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В пятницу, 15 октября, Советский районный суд Рязани рассмотрел ходатайство следователей об аресте подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка.

Напомним, по подозрению в совершении преступления задержаны Владислав Цикунов и его сожительница, трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева. Ранее сообщалось, что убийство совершено во время выполнения оккультного ритуала, проводившегося, чтобы вернуть Владиславу отношения с матерью мальчика.

Следователь просил суд взять подозреваемых под стражу. Прокурор и потерпевшая поддержали его просьбу.

Защита Цикунова полагалась на решение суда, защита Корнеевой считает, что вина её не доказана, поэтому целесообразно в качестве меры пресечения назначить домашний арест.

Суд, выслушав доводы сторон, принял решение взять обоих подозреваемых под стражу до 10 декабря.

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