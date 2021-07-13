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Вторник, 13 июля, 2021
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Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК

Елена Лобанова
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Рязанская нефтеперерабатывающая компания приняла на практику студентов со всей России. В общей сложности на предприятие пришли 40 обучающихся из ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя и Рязани. 

Каждого студента закрепили за опытным работником. Юных специалистов познакомят с производством крупнейшего актива нефтепереработки НК «Роснефть», помогут закрепить теоретические знания и подготовят к самостоятельной работе. 

Производственная практика – один из инструментов подготовки кадрового резерва. Предприятие проводит ее по специально разработанной программе, в которую входят занятия в Учебном центре с просмотром обучающих фильмов и   непосредственно посещение производственных площадок. 

Студенты участвуют в обходах, знакомятся с персоналом, узнают о технологических процессах и программе по развитию молодых специалистов. Ежегодно после производственной практики до 40% студентов выбирают работу в РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания сотрудничает с 10 ВУЗами страны и четырьмя профессиональными учебными заведениями. Завод регулярно проводит ознакомительные экскурсии и приглашает на разные виды практики. 

В 2021 году на производственной практике побывали 55 студентов ведущих инженерно-технических вузов России, на преддипломной – 15.

Рязанская НПК ежегодно выделяет образовательным партнерам средства   на   ремонт   учебных кабинетов и лабораторий, закупку компьютерного и интерактивного оборудования. Все это предприятие   делает   в   рамках   реализации   корпоративной   программы благотворительности. 

Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовке кадров, предоставляя молодежи получать нефтехимическое образование, а далее и гарантированное трудоустройство на заводе, не выезжая из региона. Образовательный проект реализуется на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. Ежегодно кафедра выпускает 20 и более человек, большинство из которых трудоустраиваются на завод. В 2021 году вуз закончили 9 студентов-бакалавров, четверо из них — с красным дипломом, 25 заочников.

  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
  • Студенты со всей России проходят практику в рязанской НПК
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