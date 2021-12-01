Студентка РГУ Валерия Бурукина вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Твой Ход»

Студентка РГУ имени С. А. Есенина Валерия Бурукина вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Твой Ход» и выиграла 1 млн рублей. Эти средства можно направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба Минобра Рязанской области.

С 27 по 29 ноября в парке культуры и науки «Сириус» проходил финал конкурса «Твой Ход». Участие в нем приняли 1 000 студентов из 76 регионов страны.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» в этом году проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявку на участие в первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.