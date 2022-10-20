Четверг, 20 октября, 2022
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Студентка отбилась от насильника, откусив ему часть языка

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В Московской области 16-летняя студентка колледжа университета «Синергия» отбилась от насильника, откусив мужчине часть языка, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент случился в окрестностях деревни Райки Лосино-Петровского городского округа в 18 часов 19 октября. Неизвестный напал на девушку, возвращавшуюся домой от автобусной остановки.

— Сопротивляясь, студентка повалила преступника на землю, укусила, после чего сбежала, — пишет МК.

После обращения пострадавшей полицейские нашли на месте ЧП часть языка мужчины. Девушка рассказала, что насильник был азиатской внешности, один глаз нападавшего заклеен медицинской повязкой.

Правоохранители ищут подозреваемого.

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