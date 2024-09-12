Студентка Алина Журавлёва решила остаться в компании «Зелёный сад» после получения диплома

Студентка Алина Журавлёва трудится в компании «Зелёный сад» после получения диплома уже два месяца. И хотя учится в технологическом колледже по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», предпочла стать инженером-сметчиком.
В строительной компании «Зелёный сад» молодую сотрудницу встретили с радостью и сразу же включили в работу.
Юлия Анатольевна добавляет, что профессия сметчика сейчас очень востребованная, престижная и хорошо оплачиваемая. После получения диплома Алина Журавлёва точно не останется без работы. Впрочем, уже сейчас девушка решила, что продолжит карьеру в «Зелёном саде»: