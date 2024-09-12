Четверг, 12 сентября, 2024

Студентка Алина Журавлёва решила остаться в компании «Зелёный сад» после получения диплома

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой Зеленого сада

Студентка Алина Журавлёва трудится в компании «Зелёный сад» после получения диплома уже два месяца. И хотя учится в технологическом колледже по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», предпочла стать инженером-сметчиком.

— Я начала работать сметчиком ещё в колледже — в качестве практики, — рассказывает Алина Журавлёва. — Мне понравилось составлять документы. разбираться в стоимости строительных работ, материалов, проводить расчёты, подбивать таблицы… Сейчас совмещаю работу с учёбой по индивидуальному плану.

В строительной компании «Зелёный сад» молодую сотрудницу встретили с радостью и сразу же включили в работу.

— Алина хорошо себя зарекомендовала с первого дня. Она тот человек, который схватывает всё на лету и готов учиться новому, — говорит непосредственный руководитель студентки, начальник сметного отдела компании «Зелёный сад» Юлия Могучева. — Сейчас Алина загружена работой наравне с коллегами, трудится над двумя большими проектами. Первый — строительство детского сада в подмосковном Жуковском, второй — строительство новой школы в Борках в Рязани. Могу с уверенностью сказать, что наша молодая сотрудница справляется.

Юлия Анатольевна добавляет, что профессия сметчика сейчас очень востребованная, престижная и хорошо оплачиваемая. После получения диплома Алина Журавлёва точно не останется без работы. Впрочем, уже сейчас девушка решила, что продолжит карьеру в «Зелёном саде»:

— Мне всё нравится: и условия труда, и коллектив, и зарплата. Конечно, нужно работать в полную силу, чтобы соответствовать высоким требованиям компании. А как же иначе? К любому делу я подхожу ответственно.

И поэтому молодой специалист отлично вписывается в команду профессионалов «Зелёного сада»! О том, какие ещё вакансии открыты в компании, узнайте на нашем сайте https://www.green-garden.ru/ и по телефону (4912) 77-77-77.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

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