Студент из Йемена рассказал, зачем таранил беспилотником вокзал Волгограда

Живущий уже шесть лет в России студент из Йемена Абдурахман Аль Саади рассказал порталу V1.RU, зачем таранил беспилотником железнодорожный вокзал «Волгоград-1».

Накануне квадрокоптер Mavic Air 2 рухнул на крышу здания. Составлен протокол об административном правонарушении.

Молодой человек пояснил, что снимает познавательные ролики и показывает жизнь в России. Он планировал сделать очередной ролик и снять город с высоты птичьего полета.

«Я не знал, что здесь это запрещено. При этом даже когда я запускал квадрокоптер, мне никто не сказал, что этого нельзя делать. В итоге при пролете над вокзалом дрон потерял связь с телефоном. Он упал», – пояснил Аль Саади.

На место случившегося прибыли сотрудники полиции. У студента забрали квадрокоптер, чтобы посмотреть, что он снимал.