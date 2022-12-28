Какую медицинскую помощь могут получить россияне в новогодние праздники

Близятся новогодние праздники. Новый год – это период весёлых посиделок, хорошего настроения. Всех граждан России в период новогодних праздников ожидают каникулы. Но одновременно с приходом праздничных дней повышается риск возникновения различных заболеваний – травмы, пищевые отравления, различные инфекции. Достаточно распространены случаи обострения сердечно-сосудистых болезней. Именно поэтому важно знать, как работают медицинские организации на новогодние праздники. Об этом рассказывают эксперты ОМС.

Медики всегда рядом

Работа врачей регулируется общими нормами законодательства, а это значит, что официальные выходные распространяются и на медицинских работников.

«Но это не значит, что вы останетесь без медицинской помощи во время новогодних каникул. Большая часть персонала больниц и поликлиник будет отдыхать, однако в медицинских организациях будут работать так называемые «дежурные службы».Они и будут оказывать помощь всем, кто почувствовал себя плохо в новогодние дни», — подчеркивает Алексей Старченко, член совета Общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре

Состав «дежурной бригады» может варьироваться – здесь все зависит от уровня и мощности медорганизации. Будет нелишним заранее узнать как будут работать ближайшие к вам медицинские организации в эти длинные выходные – это определяется региональным Минздравом или департаментов здравоохранения, поэтому и приказы относительно особенностей работы медицинских организаций вы сможете найти на сайте региональных Минздравов, и, конечно, на сайтах медицинских организаций.

Особенности работы поликлиник

Поликлиники в каникулы не закроются, но будут работать по графику выходного дня, т. е. с 9-00 до 16-00. Если вы посетите поликлинику в это время, то всегда сможете там найти

дежурного врач-терапевта и медсестру. Они всегда окажут необходимую медицинскую помощь. Кроме того, во время каникул вы не лишаетесь возможности вызвать на дом врача-терапевта. Он тоже может приехать из районной поликлиники с 9:00 до 16:00.

Основная задача, которую решают такие дежурные бригады в поликлиниках – организация оказания неотложной и экстренной медицинской помощи. Если дежурный врач заподозрит серьезное нарушение здоровье, то именно он примет решение о необходимой госпитализации и выпишет направление в стационар.

А вот комплексные обследования лучше планировать после новогодних каникул, так как в праздничные дни узкие специалисты в поликлиниках, как правило не работают.

Если на большинство праздничных дней для поликлиник – особый график работы, то 1 января и 7 января в поликлиниках будет выходной день. Однако даже в эти дни здесь будет дежурить терапевт, к которому вы сможете обратиться за помощью. Как правило, он находится на своем посту до 16:00.

Особенности работы больниц

Больницы в праздничные дни остаются для вас не менее доступными, чем в обычные. «Стационарная медицинская помощь оказывается в полном объеме. Вы можете обратиться за медицинской помощью в стационар в любое время – они работают без выходных и перерывов. Так что, если проблемы со здоровьем в каникулы обострились, то нет причин бояться остаться без медицинской помощи – по направлению дежурного врача поликлиники или по скорой помощи – помощь будет оказана безотлагательно», — отмечает Михаил Пушков, советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС».

В стационарах все праздники будут работать «дежурные службы», их состав определяется исходя из особенностей больницы. Однако, конечно, каникулы влияют и на работу стационаров. В эти даты, как правило, не проводятся плановые госпитализации. Особенность плановой госпитализации в том, что она может быть проведена в более поздние сроки и при этом никакого ухудшения состояния здоровья не наступит. Экстренная же медицинская помощь оказывается в праздничные дни безотлагательно.

Если вы находились в стационаре до новогодних каникул и ваша выписка из него планируется после, то все назначения врача, все процедуры, все медицинские манипуляции, которые он вам назначил будут проводится в полном объёме.

Рутинные плановые обходы во время каникул также не прекращаются. Дежурный врач каждый день совершает такой обход и контролирует выполнения назначений и при необходимости осмотр пациентов продолжающих лечение в стационаре.

«При этом, если ваше состояние здоровья требует особого внимания, то лечащий врач в стационаре всегда может сделать акцент на этом, дав соответствующие указания о необходимости осмотра дежурным врачом. Например, если вы совсем недавно перенесли какую-либо операцию и идёт ранний послеоперационный период. В больницах, как правило, ведутся «журналы наблюдений», куда вносятся лечащими врачами фамилии таких пациентов, требующих внимания дежурного врача по медицинским показаниям», — подчеркивает Михаил Пушков.

Особенности работы скорой медицинской помощи

Служба скорой помощи в новогодние праздники будет работать в штатном режиме.

Особенности работы травмпунктов

Если работа многих медицинских организаций в праздничные дни строится по сокращенному варианту, то травматологи, напротив, встречают праздники в режиме повышенной готовности. Во взрослых травмпунктах организована круглосуточная помощь Детские травмпункты, как правило, работают в новогодние каникулы до 10 часов вечера, но если ребенок получил травму позже этого времени, то вы можете смело обращаться во взрослый травмпункт. Там всегда окажут своевременную помощь, независимо от возраста.

Особенности работы стоматологий

Зубная боль может испортить любой праздник. Если вы испытываете острую зубную боль – это повод обратиться за оказанием медицинской помощи по неотложным показаниям. Обращаться следует в дежурные медицинские организации по профилю стоматология.

На этот вид медпомощи распространяются общие принципы требований Программы Государственных гарантий. Иными словами, вам должны оказать медицинскую помощь в течении 2 часов с момента обращения. Примите во внимание, что график работы стоматологов в государственных клиниках вне рамок оказания экстренной помощи будет строится по режиму выходного дня, то есть все работы будут заканчиваться в 16 00.

На страже интересов пациентов

Эксперты ОМС подчеркивают, если вы столкнулись с отказом при оказании медицинской помощи, если вы считаете, что ваши права в процессе ее оказания были нарушены, то смело звоните в свою страховую медицинскую организацию. Номер телефона указан на полисе. Страховые представители помогут решить все ваши проблемы в любое время и всегда помогут добиться , чтобы медпомощь была оказана качественно и в срок.

«Рассмотрение жалоб и обращений от пациентов – профильная задача страховых медицинских организаций, бесплатных помощников пациента. Страховщики примут обращение и в короткие сроки помогут решить проблему. У представителей ОМС много возможностей – начиная со звонка в администрацию медицинской организации для решения текущих трудностей и, заканчивая проведением экспертизы качества медицинской помощи с последующим применением экономических санкций к медицинской организации в случаях, если установлены нарушения, например, неправомерный отказ в выдаче направления, отказ в госпитализации, — подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков. Страховые представители помогут решить все ваши проблемы в любое время и всегда помогут добиться , чтобы медпомощь была оказана качественно и в срок