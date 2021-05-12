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Строительство дороги к Елецкому шоссе началось в Липецке

Елена Лобанова
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Во вторник, 11 мая, подрядчик приступил к строительству дороги в микрорайоне «Елецкий». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Липецка. 

Будущая проезжая часть будет около семи метров шириной. ООО «Реал-Макс» начало обустраивать основание будущей дороги. В планах — укладка подстилающих слоев из песка и щебня. Затем специалисты уложат геосетку для увеличения прочности покрытия и верхний слой асфальта. 

— На участке в 6 200 квадратных метров подрядчик должен оборудовать пешеходные зоны, смонтировать сети наружного освещения, дорожные ограждения и оборудовать ливневки. Все работы необходимо выполнить до конца года, — говорится в сообщении. 

На строительство дороги, связывающую Елецкое шоссе и кольцевую развязку, выделили из городского бюджета 95 млн рублей.

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