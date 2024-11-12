Строительная фирма из Рязани погасила долг в 163,5 млн рублей

Судебные приставы ГМУ ФССП России взыскали со строительной компании 163,5 млн рублей в пользу Дирекции дорог Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Застройщик некачественно произвел дорожные работы, что привело к серьезным проблемам и судебным разбирательствам. В итоге у подрядчика образовался солидный долг. Суд потребовал погасить задолженность, однако организация не выполнила свои обязательства в установленный срок.

«Для обеспечения исполнения решения суда сотрудники ведомства провели кропотливую работу, установив у предприятия 185 единиц техники и 28 объектов недвижимости. Благодаря этим данным они смогли эффективно использовать свои полномочия, включая запрет на регистрационные действия и арест банковских счетов», — рассказала начальник регионального подразделения ГМУ ФССП России Анна Вдовина.

С расчетного счета компании в принудительном порядке судебные приставы списали средства, покрывающие сумму долга, а также исполнительский сбор в размере 11,4 млн рублей.

Название фирмы приставы не указали, но, судя по сумме, речь идёт о компании, занимавшейся ремонтом моста через Оку в Рязани.