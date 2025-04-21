Страус раскроет тайну своей личности только в финале шоу «Маска»

В воскресенье, 20 апреля, в эфир НТВ вышел второй полуфинал главного шоу страны «Маска»(12+). Десятой маской, оказавшейся под угрозой раскрытия, стал Страус. Но по решению Филиппа Киркорова тайну своей личности Страус раскроет только в финале проекта.

По итогам второго полуфинала в номинации оказались Страус и Далматин, и членам жюри предстояло выбрать одного героя, который снимет маску. Регина Тодоренко и Тимур Родригез захотели оставить в проекте Страуса, а Стас Костюшкин, Валерия и Филипп Киркоров поддержали Далматина. Прямо перед снятием маски, впервые за все сезоны шоу, Филипп Киркоров предложил раскрыть тайну личности Страуса через неделю — в прямом эфире в финале проекта. Остальные члены жюри поддержали это решение.

Филипп Киркоров: «Я не выдерживаю. Можно мне, как председателю жюри, сделать одно предложение? Я понимаю, что Страус должен открыть маску, правила есть правила. Но, а что если Страус раскроет маску в самом начале нашего невероятного финала в Кремле? Потянем эту интригу, не будем разрушать её!»

Реклама

Напомним, в первом выпуске Страус вышел на сцену с песней «Птица счастья» ВИА «Здравствуй, песня», но судьи так и не смогли прийти к единому варианту. Спустя неделю маска исполнила песню группы «Балаган Лимитед» «Чё те надо?», что порадовало всех членов жюри. Судьи предположили, что под маской Страуса может скрываться Денис Дорохов, Марина Федункив или Наталья Медведева. В третьем выпуске Страус удивил всех композицией Юлии Маколкиной «У любви как у пташки крылья» и ещё больше запутал членов жюри. После выступлений Страуса с песнями «Пташечка моя», «Тайна», «Мне так повезло», «Про лето» и «Если в сердце живёт любовь» у членов жюри возникли новые предположения: Нонна Гришаева, Наташа Королёва, Анна Хилькевич и Татьяна Навка. Также в исполнении маски прозвучали песни «Любимка», «Валенки» и «Улыбайся». Судьи так и не смогли прийти к единой версии, но у них появились предположения, что под маской Страуса скрывается Кристина Асмус, Ирина Мягкова или Ида Галич.

По традиции в полуфиналах каждого сезона «Маски» на сцену выходят специальные гости, которые сразу после своего выступления снимают маски и раскрывают тайну свой личности. В честь 10-летия Матч ТВ на сцену вышла маска Енота Шони, талисмана телеканала. В выпуске Енот Шоня исполнил песню Криса Кельми «Альбатрос». После яркого выступления члены жюри единогласно решили, что под маской скрывается телеведущий, журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, и оказались правы.

Дмитрий Губерниев: «Я долго вынашивал идею о том, чтобы как-нибудь прийти в шоу в костюме талисмана телеканала Матч ТВ, который очень многое для меня значит. И вот, наконец, Енот Шоня вышел на сцену и просто сразил всех наповал. Правда из-за того, что при любом упоминании Матч ТВ всем сразу же приходит на ум моё имя, долго скрываться не получилось, и все члены жюри быстро меня разоблачили. В маске мне хронически не хватало воздуха, поэтому я пытался выступать не в полную силу, чтобы довести этот номер до конца. С членами жюри я разговаривал достаточно жёстко, просто на грани фола. Хотя на самом деле все члены жюри просто прекрасные, я со всеми дружу».

Также в этом году популярная программа «Спокойной ночи, малыши!» празднует свой 60-летний юбилей, и вторым специальным гостем стал любимый всеми Степашка. Маска вышла на сцену с песней Лары Фабиан Adagio. Тимур Родригез предположил, что под маской Степашки скрывается Анита Цой, Регина Тодоренко отдала свой голос за Анну Михалкову, Филипп Киркоров – за Елену Воробей, Валерия – за Маргариту Суханкину, а Стас Костюшкин проголосовал за Оксану Фёдорову и оказался прав.

Оксана Фёдорова: «Я уже принимала участие в шоу «Маска» в первом сезоне и была в маске Робота. Для меня этот проект неожиданно стал переломным. Тогда я только начинала свою гастрольную деятельность, и это шоу дало мне уверенность в том, что я на правильном пути. И действительно, именно после проекта я начала активно давать концерты. В этом сезоне я просто не могла не выйти на сцену, это оказалось как никогда актуально. Мы отмечали 60-летие программы «Спокойной ночи, малыши!» и решили сделать акцент именно на этом. Когда мне предложили костюм Степашки, я сразу же согласилась. В нём нужно было обыграть персонажа и сделать так, чтобы Степашка был узнаваем не только внешне, но и по характеру и манере движений. Конечно, в маске было очень неудобно. У неё большая и тяжёлая голова с поролоном внутри, в которой было невозможно нормально дышать, поэтому выступать было сложновато».