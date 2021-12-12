После ДТП во Владимирской области, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело по ч. 5, ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пять часов утра 12 декабря на 323 километре автодороги «М7 Волга» в Гороховецком районе. Водитель автомобиля ВАЗ, 1969 года рождения, выехал на полосу для разгона и врезался в стоящий грузовик «Хино» под управлением мужчины, 1989 года рождения.

В аварии погибли водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров — мужчины, 1964, 1967, 1968 и 1971 годов рождения.

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Обстоятельства аварии уточняются.