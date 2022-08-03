«Страна Мадагаскария» приглашает юных рязанцев на свой первый юбилей в ТРЦ «М5 Молл».

В детском спортивном центре для гостей подготовлена большая праздничная программа с конкурсами, интерактивами, спортивными состязаниями и сладкими угощениями.

Своё пятилетие центр решил отмечать в течение нескольких дней – праздничные мероприятия пройдут с 4 по 7 августа.

Программа праздника:

4 августа в 16:00 — мастер-класс «Лимонадио»: на кухне «Мадагаскарии» гости будут колдовать над изготовлением напитков для жарких летних дней.

5 августа в «Мадагаскарии» можно будет спеть вместе с участниками детского театра «Созвездие добра» — неоднократными победителями российских и международных творческих конкурсов. Лучшее из своего репертуара артисты «Созвездия» споют на юбилее «Мадагаскарии». Начало в 16:00.

6 августа в праздничной программе будут зажигательные танцы от коллектива «Dance Like». Мастерство участников не оставит равнодушным — будет просто невозможно усидеть на месте. Начало в 16:00.

Мероприятия завершатся 7 августа большим праздником «С юбилеем, «Страна Мадагаскария». В шоу-программе конкурсы с призами, активные игры и дискотека, познавательные интерактивы от ведущих мероприятия и спортивные соревнования, угощения и большой именинный торт на радость меленьким сладкоежкам. Начало в 16:00.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, посетители оплачивают только входной билет. Детский спортивный центр «Страна Мадагаскария» расположен в ТРЦ «М5 Молл», вход №2.

Администрация ТРЦ напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальной сети ВКонтакте и на канале в Telegram, на сайте и в мобильном приложении.

Возрастное ограничение 6+.