Страховщики обязаны информировать потребителей обо всех условиях страхования от COVID-19

- Advertisement -

Банк России рекомендует страховым организациям максимально подробно и доступно информировать потребителей об условиях договоров страхования от рисков, связанных с COVID-19, разъяснять их ключевые характеристики, в том числе условия наступления страхового случая, сроки действия страховой защиты, а также четко обозначать исключения из страхового покрытия и другие важные нюансы. Соответствующее письмо было направлено всем страховым компаниям.

Регулятор проверил, как страховщики продают полисы, покрывающие риски заражения коронавирусной инфекцией. Было выявлено, что при заключении договора люди подписываются под непонятными для них условиями, не получают разъяснений, что является страховым случаем (могут быть разные варианты) и как его зафиксировать для получения выплаты. Как результат, страховые компании нередко отказывают страхователям в выплатах, ссылаясь на нюансы договора.

Кроме того, Банк России обращает внимание страховых компаний, что навязывание потребителям таких страховых полисов при выдаче кредитов или заключении других договоров страхования недопустимо и наказывается штрафом.