Столичные железнодорожники усилили профилактическую работу на железнодорожных переездах

Железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции усилили профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит в августе, организованы рейды, автолюбителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

В январе – июле 2024 года в Рязанской области в границах МЖД не было зарегистрировано ни одного случая столкновения автотранспорта с подвижным составом. Во многом это стало результатом профилактической работы, проводимой железнодорожниками. За аналогичный период 2023 года в регионе произошло два дорожно-транспортных происшествия на переезде.

Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.