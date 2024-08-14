Украинские военные, которых взяли в плен в Курской области, встали на колени и обратились к российской армии, сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах запечатлены трое бойцов ВСУ, которые по команде сказали подготовленную фразу.

«Спасибо, что гарно дали нам (прикурить. — Прим. Ред.)», — заявили пленные.

По данным телеграм-канала, попытку прорыва противника на этом участке пресекли российские бойцы-черноморцы.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.

Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.