Стоимость коммунальных услуг в Рязанской области может вырасти на 9,7%

Региональная энергетическая комиссия Рязанской области направила в ФАС России предложение об индексации платы за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года. Соответствующее информационное сообщение опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».
Ведомство предлагает установить индекс изменения размера платы за ЖКУ в размере 9,7%, предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям с 1 июля 2024–2028 годов — 9,3%.
Изменения платы на отдельные услуги — тепло, водоснабжение, водоотведение — устанавливается отдельно.