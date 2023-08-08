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Стоимость коммунальных услуг в Рязанской области может вырасти на 9,7%

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Региональная энергетическая комиссия Рязанской области направила в ФАС России предложение об индексации платы за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года. Соответствующее информационное сообщение опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Ведомство предлагает установить индекс изменения размера платы за ЖКУ в размере 9,7%, предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям с 1 июля 2024–2028 годов — 9,3%.

Изменения платы на отдельные услуги — тепло, водоснабжение, водоотведение — устанавливается отдельно.

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