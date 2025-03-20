Стенд Рязанской области признан самым колоритным на Международной выставке туризма

Стенд Рязанской области признан жюри самым колоритным на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. Об этом сообщается в группе Агентства развития туризма Рязанской области ВКонтакте.

Стенд отражает многообразие Рязанской области. В основе дизайна техники мозаик и панно, содержащие уникальные фрагменты. Их создали рязанские мастера.

Для посетителей выставки организованы деловые презентации, показ документальных кинофильмов и многое другое. Всего на выставку приехали туристические работники из 54 регионов России и 36 государств.