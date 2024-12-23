Ставшего мэром участника СВО хотят вернуть на фронт за критику коррупции в Кировской области

Участника СВО Никиту Горелова, который стал мэром города Сосновка Кировской области, хотят вновь отправить на фронт после того, как он обвинил администрацию города в коррупции, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ветерану боевых действий пришло предписание с требованием вернуться в зону СВО, вероятно, из-за того, что стал угрозой коррупционным схемам в городе.

«Для чего я был отозван с Донбасса? Если для того, чтобы на честного человека и патриота города списать все и потом списать его самого, то мы друг друга неправильно поняли. Этого не будет», — сказал Горелов.

Боец уточнил, что у него в разработке материалы на несколько уголовных дел, в том числе по отмыву денег на строительстве.

Местные жители запустили петицию в защиту нового мэра Сосновки.