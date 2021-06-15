Статисты рассчитали стоимость дорожного путешествия до Сочи и обратно

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Средняя дорожного путешествия до Сочи и обратно обойдётся жителям России в 25,5 тысяч рублей.

Такую цену объявили исследователи «СберАвто» и «Эвотор». Рассказываем, из чего складывается цена.

Во-первых, для такого бюджета необходимо иметь автомобиль. Только воспользовавшись личным транспортом можно уложиться в заявленную сумму.

В расходной части учтены такие параметры, как предварительное ТО автомобиля, оплата платных трасс, бензин и даже омывающая жидкость.

По расчётам статистов расход на бензин в одну сторону по дороге Москва – Сочи составит 6127 рублей. Платные участки дороги оценены в 1750 рублей. Омывающая жидкость для стёкол будет стоить 123 рубля, автомобильная аптечка 378 рублей.

В техническое обслуживание автомобиля включили замену масла и фильтров оценили данную опцию в 5960 рублей.

Статисты не забыли посчитать такие тонкости, как автомобильные подушки для пассажиров по цене 720 рублей. В смету заложили воду и сухпаёк, оценив расходы в 660 рублей.

Подумали и о питании. Ведь на весь путь водитель и пассажиры потратят около 35 часов.

Пообедать предлагают в Воронеже, потратив на еду в кафе 1120 рублей. Переночевать в Ростове-на –Дону, заказав номер за 3744 рубля и поужинать там же за 1280 рублей.

Таким образом, дорога на четверых человек составит туда-обратно, с ночёвкой и прочими опциями составит 6300 рублей с человека.

Что, конечно же, не сравнится с ценами на железнодорожные и авиабилеты, которые, в связи с высоким сезоном и повышенным спросом, возросли в геометрической прогрессии, — пишет Коммерсант.