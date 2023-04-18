Стать клиентом ВТБ можно через интернет-банк

ВТБ упростил процесс подключения новых клиентов к интернет-банку. Начать обслуживание и открыть счет теперь можно в интернет-версии ВТБ Онлайн – для этого достаточно подписать документы цифровой подписью при помощи всего одного СМС. Опция доступна на любом мобильном устройстве и позволит ускорить процесс обслуживания, сэкономив время клиента.

Для того чтобы стать клиентом ВТБ теперь не требуется устанавливать мобильное приложение. Пройти регистрацию по номеру телефона можно на сайте банка и далее моментально подтвердить оформление всех документов, которые отправит сотрудник банка, с помощью СМС. Новый сервис универсален и доступен для устройств с операционной системой Android, iOS или с другими платформами. Оформление происходит быстрее стандартного процесса, поскольку для подписания пакета документов требуется только одно СМС.

«Мы совершенствуем процессы обслуживания, чтобы клиентам было максимально удобно работать с банком. Наша главная задача — гарантировать полную доступность всех продуктов и сервисов при любой «точке входа», будь то визит в отделение, звонок в контакт-центр, встреча с выездным сотрудником, самообслуживание в банкомате или через ВТБ Онлайн. Ежемесячно около 5 тысяч физических лиц подписывают договор с ВТБ в цифровом виде. Возможность визировать весь пакет документов моментально и только одним СМС независимо от канала обслуживания или типа используемого мобильного устройства – это собственная и уникальная разработка банка, которая сделает процесс подключения новых клиентов еще более быстрым и комфортным», – отметил руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин.

Договор клиентского обслуживания и другие документы, подписанные цифровым способом, всегда доступны для просмотра в ВТБ Онлайн в разделе «Мои договоры».

ВТБ продолжает развивать цифровые сервисы с опорой на интернет-банк, который сегодня по функционалу практически не отличается от мобильного приложения. Для пользователей доступен вход по биометрии, оплата услуг по QR-коду, можно устанавливать дополнительные настройки безопасности. Сегодня интернет-банк — это удобный, стабильный инструмент для ежедневных финансовых операций, в полном объеме доступных на смартфоне. Есть очевидные преимущества: совсем не занимает память и работает на смартфонах, планшетах и компьютерах на любой платформе.