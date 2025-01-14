Старый Новый год и день рождения Семёнова-Тян-Шанского: 14 января в истории России

14 января – это день, насыщенный значимыми событиями, которые оставили неизгладимый след в истории. Эта дата известна не только как день, когда мы отмечаем Старый Новый год, но и многими другими событиями.

Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января в России отмечают Старый Новый год, праздник с глубокой историей и уникальными традициями. Он стал неотъемлемой частью культурного наследия и существует уже более 100 лет. Наша страна долгое время пользовалась юлианским календарем, тогда как многие европейские страны еще в XVI веке перешли на григорианский. К началу XX века разница между этими календарями возросла до 13 дней. Из-за этого в январе 1918 года Россия перешла на летоисчисление по григорианскому календарю, что объясняет различия между «старым» и «новым» годом.

1929 году была образована Московская область

14 января 1929 года, по постановлению Президиума ВЦИК, была упразднена Московская губерния, учрежденная Петром I в 1708 году. На ее месте появилась Центрально-промышленная область с центром в Москве, в которую вошли Тверская, Тульская и Рязанская губернии. Летом того же года Центрально-промышленная область была переименована в Московскую область.

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В настоящее время Подмосковье занимает второе место по размеру бюджета среди субъектов Российской Федерации и является частью Центрального федерального округа. Его площадь составляет 45,9 тысячи квадратных километров, а население превышает 8 миллионов человек.

198 лет со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского

14 января исполняется 198 лет со дня рождения выдающегося русского учёного и общественного деятеля Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского (1827-1914).

Родившись в имении Рязанка близ села Урусово Рязанской губернии (ныне Липецкая область), он прославился как первооткрыватель горы Тянь-Шань. Семёнов-Тян-Шанский стал первым европейцем, исследовавшим этот горный массив и совершившим ряд значительных научных открытий. Он опроверг существование действующих вулканов в этом регионе и обнаружил обширную ледниковую область, невероятную по своим размерам.

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Результатом его экспедиции стали обширные коллекции минералов, растений, насекомых и моллюсков. В знак признания его заслуг, спустя полвека после исследования Тянь-Шаня, к его фамилии было добавлено «Тян-Шанский». Кроме того, под его руководством были созданы фундаментальные географические труды, ставшие основой для изучения России: многотомные издания «Живописная Россия» и «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества».

Открытие Императорской Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (в настоящее время Российская национальная библиотека)

Основанная указом императрицы Екатерины II в мае 1795 года, она стала первой государственной библиотекой России. За основу была взята коллекция уникального собрания книг и рукописей братьев Залуских, доставленных из Варшавы. Ключевым событием в развитии библиотеки стало принятие Александром I в 1810 году закона об обязательном экземпляре, обеспечившем её пополнение двумя бесплатными копиями всех российских печатных изданий.

Расположенная в самом сердце Петербурга, на углу Невского проспекта и Садовой улицы, библиотека, спроектированная архитектором Егором Соколовым, распахнула свои двери 14 января 1814 года. Главным принципом стало правило доступности для всех желающих, вне зависимости от социального статуса.

После Октябрьской революции библиотека пережила ряд переименований: Российская публичная библиотека, Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В 1992 году указом Президента РФ она обрела статус Российской национальной библиотеки (РНБ) и была признана объектом особо ценного национального наследия.

Сегодня РНБ занимает пятое место в мире по объёму фондов, насчитывающих около 38 миллионов экземпляров. Ежегодно её посещает около миллиона читателей.

День трубопроводных войск Вооруженных сил России

Профессиональный праздник был установлен указом Президента Владимира Путина 30 декабря 2021 года. История войск началась 14 января 1952 года с образования первого отдельного батальона перекачки горючего по трубопроводу, созданного по директиве Маршала Советского Союза Александра Василевского.

Трубопроводные войска – уникальное формирование в составе Вооружённых сил РФ не имеет аналогов в мире. В их задачи входят обеспечение бесперебойного снабжения горюче-смазочными материалами, развертывание полевых магистральных трубопроводов и доставку топлива. Функционал войск отличается от рамок традиционных военных задач.

Высокий профессионализм и оперативность военных специалистов неоднократно подтверждались на практике: в ходе Афганской войны (1979-1989 гг.) ими было развернуто 1200 км полевых трубопроводов, обеспечивших доставку более 5 миллионов тонн горючего (80% от общего объёма). Трубопроводные войска принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы (1986 г.), землетрясения в Армении (1988 г.), а также неоднократно привлекались к тушению крупных лесных и торфяных пожаров.

День военно-оркестровой службы

Ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День военно-оркестровой службы. Этот профессиональный праздник военных музыкантов был учрежден приказом министра обороны РФ в 2021 году.

История российской военно-оркестровой службы уходит в далекое прошлое. Первые упоминания о применении музыкальных инструментов для передачи команд в русских дружинах появляются в X-XI веками.

Важным этапом становления данного подразделения войск стало подписание Петром I в феврале 1711 года указа о создании в каждом пехотном полку оркестра, состоящего из иностранных и русских гобоистов и барабанщиков. Официальной датой рождения современной военно-оркестровой службы считается 14 января 1921 года, когда было создано Бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота.

Сегодня Военно-оркестровая служба Вооружённых сил РФ включает более 220 оркестров различной численности – от небольших коллективов (около 20 человек) до крупных (свыше 60 музыкантов). Командиром службы является Центральный военный оркестр Министерства обороны России, насчитывающий 228 музыкантов.