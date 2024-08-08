Четверг, 8 августа, 2024

Стартовал предсезонный турнир Кубок губернатора Рязанской области по хоккею

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/hcryazan_official

В среду, 7 августа, в Рязани стартовал предсезонный турнир Кубок губернатора Рязанской области по хоккею.

В первой игре дня, прошедшей во Дворце спорта «Олимпийский», ХК «Тамбов» обыграл ХК «Ростов» — 4:3.

Вечером, после торжественного открытия турнира, встречались ХК «Рязань-ВДВ» и саратовский «Кристалл». В этом матче победили хозяева льда — 4:2.

В составе рязанской команды дважды отличился Иван Фищенко, по шайбе забросили Григорий Козлов и Руслан Алиев.

Сегодня в 19.00 «Рязань-ВДВ» сыграет с ХК «Ростов».

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