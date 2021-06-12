Стало известно, сколько рязанские власти выплатят пострадавшим на пожаре в больнице имени Семашко

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Стало известно, сколько власти Рязанской области выплатят пострадавших на пожаре в больнице имени Семашко. Сумму министр труда и соцзащиты населения региона Валерий Емец озвучил ТАСС.

Решение об оказании материальной помощи пострадавшим принял губернатор Николай Любимов. Тем, кто получил тяжёлый вред здоровью, выплатят 400 тыс. руб. Получившим средний вред здоровью выплатят 200 тыс. руб.

Выплаты будут назначаться после проведения необходимых экспертиз.

Напомним, семьям погибших принято решение выплатить по 1 млн. руб. Всего на пожаре погибли 3 человека.