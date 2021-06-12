22.6 C
Рязань
Суббота, 12 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Стало известно, сколько рязанские власти выплатят пострадавшим на пожаре в больнице имени Семашко

7info7
Изображение Дмитрий Дмитрий с сайта Pixabay
- Advertisement -

Стало известно, сколько власти Рязанской области выплатят пострадавших на пожаре в больнице имени Семашко. Сумму министр труда и соцзащиты населения региона Валерий Емец озвучил ТАСС.

Решение об оказании материальной помощи пострадавшим принял губернатор Николай Любимов. Тем, кто получил тяжёлый вред здоровью, выплатят 400 тыс. руб. Получившим средний вред здоровью выплатят 200 тыс. руб.

Выплаты будут назначаться после проведения необходимых экспертиз.

Напомним, семьям погибших принято решение выплатить по 1 млн. руб. Всего на пожаре погибли 3 человека.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]