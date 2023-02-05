Стало известно, сколько пленных вологодских военных вернут домой

Среди 63 военных, которых освободили из украинского плена, оказалось четверо уроженцев Вологодской области, написал «СеверИнформ».

Посредниками в переговорах оказались власти ОАЭ.

Участник областного отделения «Боевого братства» Геннадий Малышев пояснил, что не может назвать фамилии освобожденных, но их родители и близкие все знают.

Он поблагодарил за положительный исход сенатора Елену Авдееву и уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.