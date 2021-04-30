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Пятница, 30 апреля, 2021
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Стало известно расписание автобусов до Майских садов в Костроме

Елена Лобанова
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Стало известно расписание автобусов, которые будут ходить до Майских садов в Костроме. Первый рейс отправится 1 мая. 

Данный маршрут ввели специально на время дачного сезона. Он соединит центр города и садоводческие товарищества. Весь транспорт будет отправляться от остановки «площадь Сусанинская». 

Автобус проследует по улицам Симановского – Пятницкой – Князева – Ленина. В обратном направлении: Ленина – Князева – проспекту Мира до площади Сусанинской. 

В будние дни транспорт будет выполнять три рейса, а в выходные и праздники — 6 рейсов с 08:00. На новом маршруте действуют льготные транспортные карты и безналичный способ оплаты проезда.

Временный маршрут будет действовать в течение всего дачного сезона до 31 октября. 

Расписание движения:

Будни

От площади Сусанинской до садов «Майские»09:0012:0017:00
От садов «Майские» до площади Сусанинской09:3012:3017:30

Выходные

От площади Сусанинской до садов «Майские»08:0010:0012:0014:0016:0018:00
От садов «Майские» до площади Сусанинской08:3010:3012:3014:3016:3018:30

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