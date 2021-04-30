Стало известно расписание автобусов до Майских садов в Костроме

Стало известно расписание автобусов, которые будут ходить до Майских садов в Костроме. Первый рейс отправится 1 мая.
Данный маршрут ввели специально на время дачного сезона. Он соединит центр города и садоводческие товарищества. Весь транспорт будет отправляться от остановки «площадь Сусанинская».
Автобус проследует по улицам Симановского – Пятницкой – Князева – Ленина. В обратном направлении: Ленина – Князева – проспекту Мира до площади Сусанинской.
В будние дни транспорт будет выполнять три рейса, а в выходные и праздники — 6 рейсов с 08:00. На новом маршруте действуют льготные транспортные карты и безналичный способ оплаты проезда.
Временный маршрут будет действовать в течение всего дачного сезона до 31 октября.
Расписание движения:
Будни
|От площади Сусанинской до садов «Майские»
|09:00
|12:00
|17:00
|От садов «Майские» до площади Сусанинской
|09:30
|12:30
|17:30
Выходные
|От площади Сусанинской до садов «Майские»
|08:00
|10:00
|12:00
|14:00
|16:00
|18:00
|От садов «Майские» до площади Сусанинской
|08:30
|10:30
|12:30
|14:30
|16:30
|18:30