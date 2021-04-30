Стало известно расписание автобусов до Майских садов в Костроме

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Стало известно расписание автобусов, которые будут ходить до Майских садов в Костроме. Первый рейс отправится 1 мая.

Данный маршрут ввели специально на время дачного сезона. Он соединит центр города и садоводческие товарищества. Весь транспорт будет отправляться от остановки «площадь Сусанинская».

Автобус проследует по улицам Симановского – Пятницкой – Князева – Ленина. В обратном направлении: Ленина – Князева – проспекту Мира до площади Сусанинской.

В будние дни транспорт будет выполнять три рейса, а в выходные и праздники — 6 рейсов с 08:00. На новом маршруте действуют льготные транспортные карты и безналичный способ оплаты проезда.

Временный маршрут будет действовать в течение всего дачного сезона до 31 октября.

Расписание движения:

Будни

От площади Сусанинской до садов «Майские» 09:00 12:00 17:00 От садов «Майские» до площади Сусанинской 09:30 12:30 17:30

Выходные