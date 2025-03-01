Стало известно, почему Зеленский отказался надеть костюм на встречу с Трампом

Владимир Зеленский отказался надеть костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за своенравия и желания выделиться, пишет «МК» со ссылкой на украинских журналистов.

По их данным, делегацию из Киева попросили приехать на переговоры в Белый дом в подобающем виде. Все украинские представители решили соблюсти дресс-код, даже надевший пиджак глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Зеленский нарочито нарушил регламент, не изменив своему весьма странному милитари-стилю», — говорится в публикации.

Тем самым он хотел показать американцам свою исключительность.

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Сначала Трамп подшутил над внешним видом Зеленского, сказав, что он «сегодня приоделся». Источники пишут, что глава Белого дома уже тогда едва сдерживал раздражение.

Уже в разгар встречи Трамп указал Зеленскому, что многие американцы недовольны его негативным отношениям к официальному стилю одежды.

По мнению украинских журналистов, встреча, закончившаяся скандалом, могла пойти совсем по-другому сценарию.