Стало известно, почему тело экс-замминистра юстиции Ялунина нашли только спустя полмесяца

Поиски пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина осложнялись сильным подлёдным течением в Москве-реке, сообщает КП, ссылаясь на источник в правоохранительных службах.
Янулин пропал вечером 5 февраля, выехав на квадроцикле со своего участка в дачном поселке «Солнечный берег». Ночью на реке была обнаружена полынья, к которой вели следы транспорта. Складывалась очевидная версия, что мужчина провалился под лёд (общий вес вместе с квадроциклом превышал 500 кг).
Поиски тела продолжались две недели. К ним привлекались сотрудники МЧС и специалисты следственного комитета по поручению главы ведомства Бастрыкина.
В итоге Янулина обнаружили в 200 метрах от полыньи. Смерть, как подтвердила судмедэкспертиза, наступила от асфиксии при утоплении в воде.