Стало известно, почему тело экс-замминистра юстиции Ялунина нашли только спустя полмесяца

Поиски пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина осложнялись сильным подлёдным течением в Москве-реке, сообщает КП, ссылаясь на источник в правоохранительных службах.

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Янулин пропал вечером 5 февраля, выехав на квадроцикле со своего участка в дачном поселке «Солнечный берег». Ночью на реке была обнаружена полынья, к которой вели следы транспорта. Складывалась очевидная версия, что мужчина провалился под лёд (общий вес вместе с квадроциклом превышал 500 кг).

Поиски тела продолжались две недели. К ним привлекались сотрудники МЧС и специалисты следственного комитета по поручению главы ведомства Бастрыкина.

«Поиски сильно осложнялись тем, что в Москва-реке подо льдом очень сильное течение. Людей просто уносило вниз по течению от места поисков. Поэтому дальнейшее обследование реки, квадрат за квадратом, осуществлялось с помощью специальных видеокамер. Спасатели просверливали лед насквозь и спускали аппаратуру в воду», — пояснили в правоохранительных органах.

В итоге Янулина обнаружили в 200 метрах от полыньи. Смерть, как подтвердила судмедэкспертиза, наступила от асфиксии при утоплении в воде.