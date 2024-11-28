Стало известно, по каким критериям оценят эффективность Малкова

Президент России Владимир Путин утвердил новый перечень показателей, по которым будут оценивать эффективность региональных властей (KPI). Официальный указ опубликован на портале правовых актов. Пишет «Коммерсантъ».

В список вошло более 20 критерий. В их числе — доверие людей к власти (его будут определять с помощью опросов), уровень рождаемости, удовлетворенность ветеранов СВО и уровень образования.

Сейчас по ряду KPI главы регионов отчитываются цифрами статистики, а в администрации президента хотели бы знать, как изменения на местах оценивают сами граждане.

Также губернаторов будут оценивать по таким показателям, как уровень бедности населения, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, эффективность поддержки и развития способностей у детей и молодежи, число посещений культурных мероприятий, качество окружающей среды и другое.