Четверг, 28 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Стало известно, по каким критериям оценят эффективность Малкова

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение от freepik

Президент России Владимир Путин утвердил новый перечень показателей, по которым будут оценивать эффективность региональных властей (KPI). Официальный указ опубликован на портале правовых актов. Пишет «Коммерсантъ».

В список вошло более 20 критерий. В их числе — доверие людей к власти (его будут определять с помощью опросов), уровень рождаемости, удовлетворенность ветеранов СВО и уровень образования.

Сейчас по ряду KPI главы регионов отчитываются цифрами статистики, а в администрации президента хотели бы знать, как изменения на местах оценивают сами граждане.

Также губернаторов будут оценивать по таким показателям, как уровень бедности населения, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, эффективность поддержки и развития способностей у детей и молодежи, число посещений культурных мероприятий, качество окружающей среды и другое.

Стало известно, по каким критериям оценят эффективность Малкова
Стало известно, по каким критериям оценят эффективность Малкова
Новости рубрики
Новости Рязани и области

На парковке возле ТЦ “Марко Молл” задымился автомобиль

Инцидент произошел 23 ноября.
Новости Рязани и области

В Рязанской области более 7 тысяч жилых домов подключили к газу в рамках социальной догазификации

Губернатор Павел Малков и директор «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы.
Новости Рязани и области

Остановку «Памятник Павлову» в Рязани пока не вернут на прежнее место

Остановочный пункт перенесли в связи с проведением работ по реконструкции Нижнего городского парка.