Стало известно о трехступенчатом плане прекращения конфликта на Украине

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов в интервью NEWS.ru заявил, что на переговорах между Россией и США в Эр-Рияде была заложена основа для конструктивного диалога по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, обе стороны считают приемлемым трехступенчатый план, включающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения.

Гасанов подчеркнул, что пока рано говорить об уступках, компромиссах или достижении конкретных целей. Основным итогом переговоров стало создание переговорных групп высокого уровня, которые займутся поиском путей урегулирования конфликта.

Депутат также отметил, что консультационный режим взаимодействия между Москвой и Вашингтоном может стать основой для выработки эффективной конструкции прочного мира и новой архитектуры международной безопасности.

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«Это еще не прорыв, но уже пролог к тому, чтобы не отрицать право на мнение и интересы другой страны, как делала администрация Байдена, а говорить на равных, выстраивать партнерский диалог», — заключил Гасанов.