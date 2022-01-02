Троих пострадавших в ДТП с автобусом в Скопинском районе доставят в Рязань вертолётом санавиации

Опергруппа правительства Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом «Неоплан», случившееся утром 2 января на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе.

По официальным данным, число госпитализированных составляет 12 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации Скопинского межрайонного медицинского центра.

Как заявил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, их в течение дня доставят в Рязань вертолётом санавиации.

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Двое детей, пострадавших в аварии, находятся в удовлетворительном состоянии. Сейчас они остаются под наблюдением врачей.