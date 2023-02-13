Понедельник, 13 февраля, 2023
powder

Стало известно о состоянии фигуриста Костомарова

На главнуюНовости мира

Двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев рассказал в эфире телеканала НТВ о состоянии фигуриста Романа Костомарова.

По его словам, у олимпийского чемпиона сложный набор болячек. Его периодически приводят в сознание.

«Врач с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит, пытается вставать, ворочается немножко», — пояснил Скобрев.

Как стало известно, жена Костомарова Оксана Домнина старается навещать мужа каждый день.

Ранее сообщилось, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук при условии, что ему не смогут восстановить кровоснабжение.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации