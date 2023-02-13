Двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев рассказал в эфире телеканала НТВ о состоянии фигуриста Романа Костомарова.

По его словам, у олимпийского чемпиона сложный набор болячек. Его периодически приводят в сознание.

«Врач с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит, пытается вставать, ворочается немножко», — пояснил Скобрев.

Как стало известно, жена Костомарова Оксана Домнина старается навещать мужа каждый день.

Ранее сообщилось, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук при условии, что ему не смогут восстановить кровоснабжение.